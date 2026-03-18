ANALIZĂ Marius Sepi| Comasarea spitalelor în România: reformă necesară sau risc pentru comunități?

În ultimii ani, în sistemul sanitar românesc se discută tot mai des despre comasarea spitalelor în România, o posibilă reformă administrativă care ar putea schimba modul în care sunt organizate serviciile medicale la nivel județean.

Pentru o parte dintre administratorii din sănătate, comasarea spitalelor reprezintă o soluție de eficientizare a cheltuielilor și de consolidare a serviciilor medicale. Pentru alții însă, există temerea că o astfel de reorganizare ar putea duce la centralizarea excesivă a deciziilor și la pierderea identității unităților medicale locale.

Clădire de spital din România. Fuziunea unităților medicale este analizată ca posibilă reformă pentru eficientizarea sistemului sanitar.

În esență, fuziunea spitalelor presupune ca două sau mai multe unități medicale din același județ să își unifice structurile administrative și medicale, funcționând ulterior sub o conducere comună și cu o strategie medicală integrată.

Mai multă finanțare și putere de negociere

Unul dintre principalele argumente în favoarea fuziunii este creșterea finanțării per pacient.

În momentul în care mai multe unități medicale se unesc, noua structură poate urca într-o categorie superioară de clasificare, ceea ce ar putea aduce automat o finanțare mai consistentă.

De asemenea, o instituție medicală mai mare are o poziție mai puternică în negocierea contractelor cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Practic, un spital rezultat din comasarea mai multor unități poate deveni principalul furnizor de servicii medicale din județ, ceea ce îi oferă o poziție mai solidă în stabilirea bugetelor și a volumului de servicii decontate.

Reducerea costurilor administrative

Un alt argument invocat în favoarea comasării spitalelor în România este reducerea costurilor administrative.

În locul mai multor conduceri – fiecare cu manager, director medical, director financiar și alte funcții – ar exista o singură echipă de management.

Această reorganizare ar putea reduce cheltuielile administrative și ar permite direcționarea unei părți mai mari din buget către actul medical propriu-zis, precum tratamentele, echipamentele sau modernizarea infrastructurii.

Achiziții mai eficiente și infrastructură unificată

Susținătorii acestei reforme spun că fuziunea spitalelor ar putea aduce și o eficiență mai mare în procesul de achiziții.

Un spital mare, care cumpără cantități mai mari de medicamente și echipamente medicale, poate obține prețuri mai bune decât mai multe spitale mici care negociază separat.

În același timp, o platformă informatică unificată pentru toate secțiile ar putea simplifica gestionarea pacienților, a stocurilor de medicamente și a datelor medicale.

Rezolvarea crizei liniilor de gardă

Lipsa medicilor în liniile de gardă este una dintre cele mai mari probleme ale spitalelor mici din România.

Prin comasarea spitalelor, personalul medical ar putea fi redistribuit mai eficient, ceea ce ar permite completarea mai ușoară a gărzilor și o acoperire medicală mai stabilă.

Pentru unele județe, aceasta ar putea fi o soluție pentru a menține funcționarea continuă a serviciilor de urgență.

Un „colos medical” la nivel de județ

În teorie, unificarea mai multor unități ar putea duce la crearea unui spital județean de dimensiuni mari, cu resurse medicale extinse și cu o infrastructură mai bine organizată.

Un astfel de model ar putea aduce eficiență atât din punct de vedere medical, cât și financiar.

Totuși, această transformare ridică și întrebări importante:

cum vor fi păstrate serviciile medicale aproape de comunități;

cum vor fi integrate echipele medicale existente;

dacă centralizarea deciziilor nu va duce la birocratizare excesivă.

Reformă necesară sau experiment riscant?

De aceea, orice decizie privind comasarea spitalelor în România trebuie analizată atent.

Autoritățile locale, personalul medical și comunitățile deservite de spitale ar trebui să fie parte din procesul de consultare înainte de adoptarea unor astfel de măsuri.

În contextul presiunilor financiare tot mai mari din sistemul sanitar, ideea unui spital județean rezultat din fuziunea unităților existente ar putea deveni, în următorii ani, una dintre direcțiile de reformă ale sistemului medical din România.

Rămâne însă întrebarea esențială: va aduce comasarea spitalelor eficiență reală sau va crea noi probleme pentru comunitățile locale?

