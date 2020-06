Noian de infracțiuni rutiere pe drumurile din județ. Alcoolemia la volan, infracțiunea cea mai des întâlnită.

Acțiuni ale polițiștilor de la rutieră, în weekend pe drumurile din Timiș. Oamenii legii au aplicat sute de amenzi șoferilor indisciplinați care au circulat prin județ.

Cele mai multe sancțiuni le-au primit cei care au circulat la volan, sub influenţa băuturilor alcoolice.

“La data de 26 iunie 2020, în jurul orei 22.30, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos l-au depistat pe un tânăr de 25 de ani, din localitatea Șard, în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată, pe DJ 107 R, pe raza localității Benic, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice, valoarea rezultată, în urma testării cu aparatul etilotest fiind de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Față de motociclist, cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

La data de 26 iunie 2020, în jurul orei 23.00, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos l-au depistat pe un bărbat de 35 de ani, din comună Galda de Jos, în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată, pe DJ 107 R, pe raza localității Benic, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice, valoarea rezultată, în urma testării cu aparatul etilotest fiind de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Față de motociclist, cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

La data de 26 iunie 2020, în jurul orei 01.40, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un tânăr de 18 ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 26 iunie 2020, în jurul orei 19.50, polițiștii rutieri din Blaj l-au depistat pe un tânăr de 25 ani, din comună Jidvei, în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 28 iunie 2020, în jurul orei 03.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Jidvei l-au depistat pe un bărbat de 49 ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Eminescu din localitatea Sâncel, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 29 iunie 2020, în jurul orei 03.00, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un tânăr de 29 ani, din Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Dorobanți din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 27 iunie 2020, în jurul orei 22.50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Câmpeni l-au depistat pe un tânăr de 21 ani, din comună Poiana Vadului, în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, se arată în comunicatul de presă transmis de către reprezentanții din cadrul IPJ Alba.