GHID DE FESTIVAL: Tot ce trebuie să știi dacă mergi la Electric Castle 2026 în mai puțin de o lună. Bilete, transport non-stop din Cluj-Napoca și pregătirea bagajului.

Cum să ai parte de o experiență perfectă la Bonțida între 16 și 19 iulie. Numărătoarea inversă a intrat în faza critică: mai este mai puțin de o lună până la Electric Castle 2026. Dacă ai cumpărat deja abonamentul sau plănuiești să o faci în zilele următoare, este momentul să pui la punct detaliile logistice. Pentru ca experiența ta la Castelul Bánffy să fie lipsită de stres, am pregătit ghidul esențial cu ultimele noutăți anunțate de organizatori.Transportul: Cum ajungi și cum te întorci de la Bonțida?Cea mai importantă regulă la Electric Castle este să lași mașina personală acasă pentru a evita aglomerația din trafic și din parcări. Ai la dispoziție două opțiuni sigure, care funcționează zi și noapte:

Autobuzele EC : Linia specială va pleca non-stop de la Iulius Mall Cluj-Napoca direct spre festival. Biletele vor fi disponibile online în aplicația EC, iar timpii de așteptare vor fi minimi în orele de vârf.

: Linia specială va pleca non-stop de la Iulius Mall Cluj-Napoca direct spre festival. Biletele vor fi disponibile online în aplicația EC, iar timpii de așteptare vor fi minimi în orele de vârf. Trenurile: Toate trenurile CFR regulate vor opri în gara Bonțida, aflată la o scurtă plimbare de festival. De asemenea, trenurile speciale dedicate festivalului vor suplimenta rutele de noapte.

Viața în EC Village și pregătirea bagajuluiPentru cei care au ales să campeze, EC Village vine în acest an cu facilități îmbunătățite: dușuri moderne, pază 24/7, un supermarket complet utilat și zone dedicate pentru micul dejun.Când îți faci bagajul, amintește-ți că vremea la Bonțida poate trece rapid de la caniculă la ploi torențiale. Elementele obligatorii din bagaj sunt:

Pelerină de ploaie de calitate și cizme de cauciuc. Cremă cu protecție solară (FPS) și ochelari de soare. Dopuri de urechi (esențiale pentru un somn bun în camping). O jachetă groasă pentru nopțile care devin răcoroase lângă râu.

Ultimele detalii despre brățară și plățiFestivalul este complet cashless. În curând, organizatorii vor activa opțiunea de Top-up Online în aplicația oficială. Este recomandat să îți încarci banii pe bilet înainte de a ajunge la festival, urmând ca suma să fie transferată automat pe brățară la porțile de acces, salvând astfel timp prețios.Abonamentele de tip General Access, Youth Pass și VIP se găsesc online, însă prețurile vor crește pe măsură ce ne apropiem de data de 16 iulie.