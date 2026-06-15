O zi de vineri memorabilă la Electric Castle

Vineri, 17 iulie 2026, promite să devină una dintre cele mai intense zile din istoria festivalului. Teddy Swims va urca pe Main Stage în aceeași zi cu legendele alternative de la twenty one pilots, transformând Bonțida în epicentrul muzical al Europei de Est. Pe lângă imnul „Lose Control”, fanii vor asculta live și noile sale hituri lansate recent, precum „Bad Dreams”, „The Door” și „Hammer to the Heart”.Prezența sa la Electric Castle, alături de ceilalți headlineri gigantici precum The Cure, confirmă încă o dată rețeta de succes a festivalului: un mix perfect între istorie, nostalgie și cei mai relevanți artiști ai momentului mondial.Abonamentele pentru Electric Castle 2026 sunt deja disponibile pe site-ul oficial al festivalului.