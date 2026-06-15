Dincolo de lineup: De ce Electric Castle este singurul festival din România care are propriul „cult”

Există festivaluri unde mergi doar pentru a bifa niște artiști mari din lista de dorințe, și există Electric Castle. Cu mai puțin de o lună rămasă până când porțile domeniului Bánffy se deschid din nou, devine clar că magia de la Bonțida nu stă doar în cele câteva miliarde de stream-uri ale lui Teddy Swims sau în istoria pură adusă de The Cure. Sta în tot ce se întâmplă între concerte.Mitul ploii și spiritul de comunitateCine a fost la măcar o ediție știe că Electric Castle se trăiește, nu doar se vizitează. Este singurul loc unde cizmele de cauciuc au devenit dintr-o necesitate logistică un simbol suprem de fashion. Atunci când cerul se deschide deasupra castelului, publicul nu fuge spre ieșire; își strânge pelerina, se mută sub una dintre scenele acoperite și continuă să danseze până la răsărit. Această reziliență colectivă a creat o comunitate loială, un fel de „cult” al oamenilor care iubesc libertatea brută.Un sat care nu doarme niciodatăÎn timp ce majoritatea festivalurilor mari din România își mută publicul înapoi în hotelurile din oraș la miezul nopții, EC Village (campingul) rămâne inima bătătoare a evenimentului. Să locuiești acolo timp de patru zile înseamnă:

Să îți bei cafeaua de dimineață pe iarbă, lângă cort, ascultând soundcheck-ul de pe Main Stage.

Să legi prietenii cu oameni din toate colțurile Europei la supermarketul din camping.

Să prinzi seturi surpriză de DJ în zori de zi, când restul lumii abia se trezește.

Detaliile care fac diferențaElectric Castle a înțeles primul că experiența utilizatorului contează la fel de mult ca headlinerul. Instalațiile de New Media Art care transformă ruinele castelului într-un muzeu viu al viitorului, aleile iluminate spectaculos prin pădure și zonele ascunse de relaxare oferă fiecărui participant o poveste unică. La Bonțida, două persoane pot merge la același festival și pot avea experiențe complet diferite, dar la fel de intense.În mai puțin de 30 de zile, ne întoarcem în locul unde timpul pare că stă în loc, iar muzica nu se oprește niciodată. Fie că vii pentru rock, soul, techno sau pur și simplu pentru oameni, un lucru e sigur: de la Bonțida nu te mai întorci la fel.