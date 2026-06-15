NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ: Mai puțin de o lună până la Electric Castle 2026! Bonțida se pregătește pentru cel mai mare festival al verii

Cu exact 30 de zile rămase până la deschiderea porților, febra EC12 cuprinde fanii. The Cure, Twenty One Pilots și Teddy Swims vin pe domeniul Castelului Bánffy între 16 și 19 iulie.BONȚIDA, CLUJ. Pregătirile au intrat în linie dreaptă pe domeniul de la Bonțida. Mai este mai puțin de o lună până când Bontida se va transforma din nou în cel mai vibrant loc festivalier din România. Ediția a 12-a a Electric Castle își va deschide oficial porțile joi, 16 iulie 2026, promițând patru zile și patru nopți pline de muzică live, artă și experiențe imersive.