Ioan Dîrzu : Computer tomograf de ultimă generație pentru Spitalul Județean de Urgență Alba

Ministru al Sănătății , Sorina Pintea, și-a respectat promisiunea făcută în 28 iulie 2018 , când a vizitat județul Alba , sărbătorind Ziua Națională a Ambulanței, oferind un computer tomograf de ultimă generație, pentru secțiunea de Urgențe, acesta este cu 128 slice-uri în valoare de 2,9 milioane lei.

CT cu 128 slice oferă o diagnoză mai rapidă, mai sigură și mai precisă. Scanner-ul poate fi adaptat pentru a oferi imagini tridimensionale pentru aproape orice pacient, tineri sau bătrâni, de orice dimensiune, inclusiv cei cu afecțiuni cardiace sau respiratorii pentru care este dificilă obținerea imaginilor de înaltă calitate cu alte tipuri de scannere. De o asemenea tehnologie vor putea beneficia cetățenii județului Alba , banii fiind alocați , iar managerul putând face demersul în vederea achiziționării.

Aparatul va fi folosit pentru urgențe, timpul de așteptare se reduce astfel considerabil. Mii de pacienți nu vor mai fi nevoiți să bată drumul la Cluj sau Tg Mureș pentru investigații medicale. Să dea Dumnezeu să fie de folos și să ducă la menținerea sănătății a cât mai multor semeni ai noștri.

Această guvernare social democrată pune accent pe sănătatea oamenilor din județul Alba, s-a îngrijit de modernizarea dispensarelor din Galda de Jos, Cergău, Ciugud, Daia Română, Lunca Mureșului, Arieșeni, Bucerdea Grânoasă, Ocoliș și Scărișoara.

Tot Guvernul finanțează și construirea Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba-Iulia, în valoare de 19.921.049 lei.

Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile bune făcute de PSD în domeniul sănătății, un partid care îi vrea pe români sănătoși în țara lor. Până în 2020, serviciile medicale din România trebuie să ajungă la cele mai înalte din Europa.

PSD nu doar că a redeschis spitalele pe care gruparea Boc-Blaga-Hava-Falcă le-a închis, ci le-a reabilitat, le-a modernizat și a adus sistemul de sănătate la standarde cât mai înalte.

Noi am redat demnitatea profesională medicilor, triplându-le salariile, am redat încrederea și speranța pacienților și am creat premisele dezvoltării unei rețele de spitale moderne de stat pentru țară și locuitorii săi.