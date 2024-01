Deputatul Rusu Daniel Gheorghe reacție după comunicatul DNA – Linsaj mediatic la adresa mea !

Este lung mesajul dar vă asigur că merită citit, pentru a cunoaște adevărul!

Subsemnatul Rusu Daniel Gheorghe deputat ales în circumscripția Alba ,față de comunicatul de presă al DNA ST Alba Iulia, prin care s-a produs o adevărată avalanșă de linșaj mediatic la adresa mea, menționez următoarele:

Încep prin a va comunica faptul că nu sunt un om perfect dar dar mi-am îndeplinit obligațiile de serviciu, cu respectarea legii, în toți anii în care am fost primar al Comunei Șpring.

În contextul alegerilor locale din 2020, contracandidata mea Iulia Stănilă și susținătorii ei au formulat împotriva mea numeroase plângeri penale, în 2019 -2020, invocând numeroase situații de nerespectare a legii, în încheierea unor contracte și proceduri de achiziție publică, toate fiind soluționate, până în prezent, de instanțele civile în favoarea mea .

Faptele sesizate către organele de urmărire penală au fost soluționate prin mai multe soluții de clasare. Menționez că am utilizat utilajele aflate în proprietatea UAT Șpring, cu plata contravalorii închirierii lor , fapt dovedit prin înscrisuri , pe care Primăria Șpring nu le-a furnizat pe parcursul urmăririi penale și nu am obligat niciun angajat al Primăriei Șpring sau al altor entități să plece în timpul programului de serviciu pentru a presta munci în folosul meu personal decât manipulatori utilajelor închiriate.

Funcționara Suciu Maria Cristina pe care se susține că am determinat-o să falsifice pontaje A DECLARAT în fața organelor de urmărire penală că a efectuat pontajele pe baza declarației și semnăturilor angajaților, pe care le-a verificat de 2 ori și nu am determinat-o niciodată să încalce legea

Am dispus plata unui serviciu prestat către S.C. Transilvania Total Invest SRL, conform procesului -verbal de recepție, întocmit de o comisie din care nu am făcut parte, care în prealabil a constatat că pășunea era curățată în proporție de 90%, ulterior societatea prestatoare fiind notificată sub sancțiunea denunțării contractului să finalizeze curățarea, iar ultimul proces-verbal de recepție face dovada că comisia de recepție a constatat efectuarea integrală a lucrării de curățare pășune. Am dat spre folosință, prin contract de comodat , în mod legal, o suprafață de teren de 8,5 ha de pășune, care se afla provizoriu în patrimoniul UAT Șpring , o faptă similară făcând obiectul unei alte plângeri soluționate de Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casație și Justiție cu soluția de clasare , în dosar 173/P/2021, în care s-a reținut că ” la toate adresele și solicitările formulate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție , Primăria Șpring a răspuns și a dat relații care au deturnat sensul anchetei, inclusiv prin declarația reprezentantei UAT Șpring, Județul Alba, Iulia Stănilă. ” Am închiriat în mod legal un spațiu pentru a parca utilaje și depozitare materiale ce aparțineau primăriei Șpring și care altfel s-ar fi deteriorat, la o sumă rezonabilă de 1200 lei/lună, cu pază inclusă. Menționez că organele de urmărire penală nu mi-au respectat dreptul la apărare, o mare parte din probele propuse de mine fiind respinse nejustificat, rechizitoriul a fost finalizat în 11.12.2023, în condițiile în care copii după înscrisuri din 5 volume ale dosarului , solicitate pentru a le consulta și a-mi pregăti apărarea , după studierea acestora , mi-au fost comunicate abia în 13.12.2023 . Pe parcursul derulării urmăririi penale procurorul de caz mi-a relatat că a avut control de la Ministerul Justiției cu privire la dosarele mele, care toate sunt generate de plângeri formulate în 2019-2020 , trenate 3 ani și finalizate intempestiv în prag de alegeri,după 3 luni de audieri maraton, înainte să pot analiza toate înscrisurile care reprezentau probe ale parchetului în susținerea acuzațiilor care mi se aduc și cu privire la care aveam dreptul constituțional la apărare. Dosarul se află în procedura de cameră preliminară , iar eu beneficiez de prezumția de nevinovăție. Apreciez nejustificat comunicatul de presă al DNA ST Alba Iulia, transmis în media națională și internațională, inclusiv tradus , în această fază a procesului penal, care a generat un LINȘAJ MEDIATIC fără precedent, la adresa mea, în condițiile în care eu beneficiez de prezumția de nevinovăție, iar dosarul se află la cameră preliminară de unde poate fii întors oricând! Din păcate, pretinsă a fi „a patra putere în stat“, presa a devenit cu timpul, într-o proporție covârșitoare, primul și cel mai otrăvit apostol al propagandei politice. „Câinele de pază al democrației“ s-a convertit în lup. Cu unele excepții, starea deplorabilă a presei postcomuniste se datorează în primul rând mogulilor, dar și unei lipse crase de profesionalism al difuzorilor de informație de interes public, aceștia putând să-ți terfelească imaginea fără a-ți cere măcar un punct de vedere…asa cum deontologia profesionala o cere! Putem da nenumărate exemple de oameni politici care au pierdut totul din cauza unor acuzații nefondate ale procurorilor și a linsajului mediatic la care au fost supuși…și aici putem enumera pe: Ponta, Orban și nu în ultimul rând pe primarul sectorului 5 Piedone, toți aceștia au fost ,, demonizați” ca după aceea instanța de judecată sa-i găsească nevinovați. Păcat că se întâmplă așa !!!