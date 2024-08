Corneliu Mureșan, noul președinte al PSD Alba.

Secretarul executiv al PSD Alba, Corneliu Mureşan, a fost ales, sâmbătă, preşedinte al organizaţiei pe care în ultimele săptămâni a condus-o ca preşedinte interimar.

Corneliu Mureşan, care până la conferinţă a fost secretar executiv şi a ocupat interimar funcţia de preşedinte, le-a mulţumit colegilor săi pentru încrederea şi susţinerea pe care i-au oferit-o.

În cadrul întâlnirii, Corneliu Mureşan a prezentat un raport de activitate al filialei pentru perioada 2020 – 2024, arătând faptul că, în această perioadă, PSD Alba a ajuns să aibă organizaţii locale în toate cele 78 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ.

La alegerile locale din acest an, PSD Alba a avut candidaţi pentru funcţia de primar în 77 din cele 78 de municipii, oraşe şi comune, reuşind să îşi dubleze numărul de primării conduse de social-democraţi.

De asemenea, PSD Alba a obţinut la Consiliul Judeţean Alba „un rezultat istoric”, cu cel mai mare număr de voturi obţinute de partid la nivel judeţean.

„Nu ascund faptul că ţinta pentru următorii patru ani este ca PSD să devină principala forţă politică din judeţul Alba, astfel încât să câştigăm alegerile pentru Consiliul Judeţean şi în cât mai multe comunităţi. Am făcut primul pas: am consolidat o echipă puternică, unită şi determinată, o echipă în care fiecare membru este important şi îşi are misiunea sa”, a spus noul preşedinte al PSD Alba.