Acțiune a polițiștilor din Vințu de Jos: peste 200 de verificări și trei persoane reținute

La data de 23 aprilie 2026, în intervalul orar 06.00-23.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au desfășurat o acțiune pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 128 de verificări de persoane și 103 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Polițiștii au constatat abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.000 de lei și au reținut 7 certificate de înmatriculare.

De asemenea, au fost consiliate 7 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

În cadrul acțiunii, polițiștii au reținut trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și furt calificat. La acțiune, au participat polițiști din cadrul Biroului Rutier Alba Iulia, Serviciului Criminalistic și Serviciului pentru Acțiuni Speciale.