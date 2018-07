Amintiri din copilărie în fața unui şemineu

Amintiri din copilarie in fata unui semineu

In fata semineului citim povesti impreuna cu copiii, facem planuri pentru vacanta de vara, stabilim relatii si ne reincarcam cu energie pentru provocarile zilnice. Eu cred ca acesta este motivul pentru care ambianta casei noastre conteaza si are prioritate atunci cand ne construim locuinta. Aici, in jurul focului, ma simt energizat si gata sa o iau de la capat in fiecare zi.

Semineul este mai mult decat un simplu obiect in casa mea, este locul unde ne incalzim in exterior, dar si in interior datorita ambiantei care se creeaza cand stam si privim flacarile focului si cand auzim sunetul lemnelor trosnind in focar. Exista doua motive principale pentru care merita sa-ti construiesti un semineu pe lemne in casa ta: designul si functionalitatea.

Designul semineului da un plus de culoare casei si creeaza o atmosfera placuta si relaxanta pentru cei din familie. Acesta este unul din motivele principale pentru care oamenii apeleaza la construirea unui semineu. Caldura naturala ne aminteste de atmosfera din casa bunicilor si de bucuria copilariei.

Ne adunam in jurul focar semineu si ne bucuram de conversatia pe care o avem. Designul semineului poate fi elegant, modern, clasic sau rustic, in functie de preferinte si de tonul incaperii in care va fi construit. Fiind o constructie masiva, acesta va fi punctul principal de atractie al camerei si un obiect care nu se demodeaza niciodata.

Pe langa aspectul exterior atractiv, semineul este si un obiect de utilitate mare in locuinta noastra. Capacitatea semineului de a incalzi o locuinta se intinde de la 50-100 de metri patrati pana la 300 de metri patrati, caldura transferandu-se in celelalte camere cu ajutorul tubulaturii izolate sau prin calorifere, dupa preferinta ta, ca beneficiar.

Tot mai mulți romani opteaza pentru alegerea unui semineu pe lemne pentru locuintele lor. Stilul, farmecul si eleganța pe care o aduce incaperii, dar si faptul ca reprezinta o sursa reala de incalzire, alternativa sau dependenta, sunt principalele aspecte ale alegerii unui astfel de model.

In urma unor studii efectuate in privinta preferintelor romanilor, procentul celor care aleg semineul pe lemne este de 52%, iar cei 48 % merg pe variantele de seminee electrice, bioetanol, gaz sau peleti. Din toate aceste categorii doar semineele pe lemne si peleți pot fi considerate surse ferme de incalzire, variantele electrice si bioetanol fiind alese mai mult pentru design.

Daca doresti sa imbini utilul cu placutul, nu ezita sa apelezi la echipa profesionista de la PEFOC.ro si colaboratorii Seminee Alba. Consultantii te vor ajuta sa faci cea mai buna alegere pentru tine si pentru familia ta si te vor intampina cu o gama larga de produse, incepand de la sobe pe lemne, seminee centrala, cosuri de fum si terminand cu accesorii pentru semineul tau. La firmele specializate, transportul focarelor si cosurilor de fum este gratuit.