Tentaculele corupţiei în „Mafia Pădurilor”. Domnule comisar șef Dogaru Florin, când aveți de gând să spargeți GAȘCA din jurul Ocolului Silvic Muntele Mare ?

Este greu să găsești cuvinte pentru un subiect epuizat în mii de articole de presă, reportaje, emisiuni de radio și de televiziune. A devenit totul mai mult decât strigător la cer când vezi că nu se întâmplă nimic. Chiar dacă ici colo la nivel național mai apare câte un dosar penal, mafia care, tacit, rade de mai bine de trei decenii pădurile României se dezvoltă, prinde curaj și face legea. Pădurari omorâți, activiști și ziariști bătuți și intimidați, proprietari de pădure puși la zid și umiliți, zeci de cetățeni care nu au rezistat gândului că le-au fost furată palma de pădure au pierit, nimic dar absolut nimic nu stă în calea tăvălugului pornit de setea aprigă de a face bani din afacerea tăierilor ilegale de pădure.

Dicționarul explicativ al Limbii Române definește cuvântul MAFIE ca fiind un ”Grup de persoane legate între ele prin preocupări comune și care își apără cu orice preț interesele (meschine).” Această simplă descriere împarte pe clase sociale membrii organizației din care fac parte: pădurari corupți, tehnicieni corupți, polițiști corupți, procurori corupți care împreună își apără, fiecare pe filiera lui, interesele de grup.

Am recurs la această introducere pentru a nu acuza pe nimeni în relatările care urmează, un ” science fiction” demn de definiția dicționarului explicativ de mai sus.

Totul se întâmplă de ani de zile în Ocolul Silvic Muntele Mare Poșaga, județul Alba. Au fost făcute zeci și sute de sesizări, anchete peste anchete dosare instrumentate de aceleași personaje. În ultimii ani, un singur polițist din toți Munții Apuseni a avut bărbăția să încerce să pună capăt abuzurilor din acel Ocol Silvic. Din păcate a fost mutat de pe zonă, probabil cât mai departe pentru a pierde firul succesiunilor de ilegalități.

Un procuror cheie și mai mulți polițiști asigură buna desfășurare a tăierilor ilegale din” Muntele Mare”. Despre cum se fură în pădure nu are rost să dezvoltăm că știe mai bine de jumătate din populația României, însă despre tupeul celor din Ocolul Silvic Muntele Mare Poșaga, nu cred că s-a auzit.

Am fost semnalați de domnul Pitea Felician care în urmă cu doar câteva zile s-a trezit cu pădurea de molid defrișată. Aproximativ 80 metri cubi de masă lemnoasă au fost tăiați fără nici un document. Protagoniștii acestui episod sunt pădurarul composesoratului Hagau Valentin și secretarul Hagau Adrian.















” Lemnele au fost transportate de Hagau Adrian și tăiate de Hagau Valentin, prelucrate apoi la la banzic la Hagau Adrian. Nimeni nu a fost tras la răspundere pentru aceste fapte. Ce să mai facem? Nimeni nu ne bagă în seamă. M-au ruinat …” – ne explică proprietarul pădurii de la care am aflat că mai are zeci de sesizări făcute pe acest subiect.

Familia păgubită a apelat serviciul de urgență 112. Polițiștii au venit, au constatat și au plecat. O să urmeze cel mai probabil un nou dosar ce v-a fi uitat s-au clasat prin birourile Postului de Poliție Poșaga sau pe masa procurorului ce preia acest caz.

Doar acest incident semnalat de Pitea Felician arată că ce se întâmplă în Ocolul Silvic Muntele Mare Poșaga, seamănă tot mai mult cu o zonă în care clanurile implicate în exploatări forestiere se ridică deasupra legii, iar autoritățile nu fac nimic pentru a stopa acest fenomen.

Bărbatul a scos din teancul de hârtii pe care le are ca probe în demersurile inițiate un document care arată că are pe numele său zeci de APV-uri false, de care poliția știe și care are la bază un dosar penal pentru fals intelectual și uz de fals. Nimeni nu este acuzat sau tras la răspundere.

” Sunt vreo câteva sute!”





Vă imaginați ce înseamnă câteva sute de APV-uri false? Însă de mai bine de un an se fac cercetări. Schema este atât de bine pusă la punct încât toată lumea arată cu degetul spre procurorul cheie care clasează sau tine pe loc anumite dosare. A trecut ceva vreme de când nu am mai apelat la sursele noastre din interiorul sistemului, însă acest caz ne-a stârnit interesul. În fapt realitatea este că niciodată în” marile dosare” pregătite de polițiști probele aduse nu sunt clare, suficiente iar în foarte multe cazuri acestea se evaporă pe parcursul anchetelor.

Nu vrem să acuzăm pe nimeni însă credem că este cazul să îl rugăm respectuos pe comandantul IPJ Alba să-și facă curățenie în ogradă și să elucideze aceste cazuri pentru că realitatea din teren este cu mult mai dură decât mica noastră relatare. Am intrat și noi în posesia mai multor înregistrări care arată comportamentul deviant al polițiștilor față de persoanele păgubite.

În ultimii zece ani, sute de mii de metri cubi de lemn au dispărut din pădurile Ocolului Silvic Muntele Mare, în fiecare an. Mii de metrii nu sunt acoperiți de o licență oficială pentru exploatare forestieră. Cu alte cuvinte, în fiecare an, în ultimii zece ani, o bună parte din pădure a fost recoltată ilegal.

În realitate se ascund și se acoperă aceste informații, doar persoanele păgubite își mai fac curaj să vorbească despre ele. Oameni precum Pitea Felician au ajuns să fie amenințați cu moartea chiar de pădurarii care ar trebui să le gestioneze pădurile. Alte personaje sunt intimidate de superiori în timpul controalelor pentru a nu scoate la iveală adevăratul jaf.