Un popor care își pierde rădăcinile nu mai știe încotro să crească.

Mesajul transmis de Călin Georgescu cu ocazia Duminicii Sfinților Români readuce în atenție un adevăr pe care România pare să-l uite prea des: puterea unei țări nu stă doar în economia sa sau în alianțele pe care le are, ci în tăria sufletului poporului său și în fidelitatea față de valorile care l-au format.



Sfinții Români nu sunt doar pagini din calendarul bisericesc. Ei simbolizează generațiile care au apărat credința, familia, pământul și identitatea acestui neam în vremuri de război, ocupație și prigoană. Au făcut-o fără privilegii și fără aplauze, convinși că există lucruri mai importante decât interesul personal: demnitatea și continuitatea națiunii.



Poate că cea mai mare lecție pentru România de astăzi este aceea că nu poate exista independență politică fără independență morală și fără încredere în propriile forțe. O țară care își neglijează cultura, tradițiile, agricultura, educația și resursa umană ajunge inevitabil să depindă de alții nu doar economic, ci și spiritual.



În ultimele decenii, românii au fost adesea încurajați să creadă că viitorul se află întotdeauna în altă parte. Și totuși, istoria demonstrează că marile renașteri ale unui popor încep atunci când acesta își redescoperă rădăcinile și își valorifică propriile resurse, propriile talente și propria identitate.



Suveranitatea nu înseamnă izolare și nici refuzul colaborării cu alte state. Ea înseamnă capacitatea unei națiuni de a-și apăra interesele, de a-și păstra libertatea de decizie și de a-și transmite valorile generațiilor următoare fără să renunțe la ceea ce o definește.



Mesajul de Duminica Sfinților Români este, în esență, o chemare la responsabilitate. Nu este suficient să vorbim despre patriotism; trebuie să îl transformăm în fapte: să susținem educația, să respectăm munca cinstită, să prețuim familia, să păstrăm credința și să cultivăm solidaritatea dintre români.



România are nevoie de lideri, dar mai ales de cetățeni care înțeleg că viitorul unei țări se clădește prin caracter. Dacă vom avea curajul să ne cunoaștem istoria, să ne respectăm valorile și să ne asumăm destinul cu încredere, atunci vom putea lăsa copiilor noștri nu doar o țară mai prosperă, ci una mai demnă, mai liberă și mai conștientă de propria identitate.

Un popor care își cinstește rădăcinile nu privește cu teamă spre viitor. Îl construiește cu fruntea sus.