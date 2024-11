Românilor le-a fost stârnită pofta de a gândi liber. Pe 1 Decembrie 2024 – Românii POT face o Surpriză Uriașă!

Sistemul se zbate, inutil, să salveze existența Partidelor de Serviciu prin promovarea unor sondaje total neadevărate, total lipsite de logică sau fundamentare tehnică. Valul imens de simpatie generat în jurul domnului Călin Georgescu va face ca pe data de 1 Decembrie 2024 să avem parte din nou de surprize, deoarece milioanele de români care sunt alături de Călin Georgescu se vor îndrepta în mod logic spre altceva decât își doresc unii.

MEDIAFAX FOTO

Milioane de români treziți vor alege cu siguranță pe aceia care au acordat sprijin și încredere domnului Călin Georgescu înaintea afișării rezultatelor… Cei care au declarat sprijin ulterior vor primi și ei probabil câte ceva, dar concomitent este posibil ca acest lucru să se suprapună cu dezertarea unor simpatizanți către cei din prima categorie, și anume către aceia care au declarat susținerea lui Georgescu înaintea rezultatelor.

Se preconizează o surpriză uriașă în acest context datorită numărului restrâns de partide sau de candidați care fac parte din prima categorie, adică a celor care au susținut Călin Georgescu înaintea rezultatelor. Practic, aici putem vorbi de un singur partid, Partidul Oamenilor Tineri (POT), de un candidat independent de la Dolj (Ringo Dămureanu) și de alți 2-3 candidați de la Forța Dreptei care s-au revoltat în momentul cedării lui Ludovic Orban, declarându-și astfel imediat sprijinul pentru Călin Georgescu. În mod cert și logic, către aceștia se vor îndrepta foarte multe voturi.

Mai mult decât atât: pe acest val de voturi venite din partea susținătorilor lui Călin Georgescu, val ce matematic se va revărsa preponderent la Partidul POT, se vor adăuga alte milioane de voturi venite din partea multora dezamăgiți de partidele lor, plus milioane de voturi ale celor care nu au votat încă Călin Georgescu deoarece n-au crezut că are șanse… plus alte milioane de români care sunt în procesul de decizie.

Scenariul rezultatelor de duminică pare incredibil. Partidul Oamenilor Tineri (POT) va fi foarte posibil pe primul loc. Minunea de a câștiga peste 50% este plauzibilă pe de o parte și genială pe de altă parte. Acest rezultat ar diminua automat numărul parlamentarilor la maxim 298. Exact ceea ce și-a dorit POPORUL ani de zile. Explicația este foarte simplă. Partidul Oamenilor Tineri (POT) are pe liste doar 149 de candidați care, în ipoteza câștigării, vor reprezenta 50% din Parlament!

Duminică vom asista foarte probabil la dispariția unor partide parlamentare. Trendul de căutare a partidelor pe Google confirma teoria expusă!

autor : Țepeș