România alunecă spre prăpastie, iar nepăsarea noastră o împinge mai departe

România nu mai scârțâie. România crapă. Crapă în spitale în care mor oameni cu zile, în școli în care copiii sunt lăsați în frig, în instituții în care competența este o raritate iar mediocritatea a devenit regulă. De prea mult timp ne mințim că „mergem înainte”. În realitate, România cade, iar ritmul accelerat al declinului nu mai poate fi ignorat.

Este comod să dăm vina doar pe cei aflați la putere. Dar prăbușirea unei țări nu este opera unei singure mâini. Este rezultatul unui lanț lung de complicități tacite, de cedări, de tăceri, de resemnări. Indiferența cetățenilor este la fel de distructivă precum corupția celor care conduc.

Instituțiile publice nu mai funcționează normal. Corupția nu este o excepție, ci o metodă de lucru. Incompetența nu mai surprinde pe nimeni. Statul pare tot mai obosit, tot mai rupt de realitate, tot mai incapabil să-și îndeplinească rolul fundamental: protejarea și susținerea cetățenilor. Iar când statul cedează, oamenii plătesc cu timpul lor, cu banii lor, cu sănătatea lor, uneori chiar cu viața lor.

Nu suntem doar victime. Suntem și responsabili. Am acceptat prea ușor promisiuni goale. Am obosit prea repede. Ne-am retras în propriile gospodării și am decis că restul țării nu mai este treaba noastră. Dar pasivitatea este combustibilul perfect pentru abuz. Atunci când nu reacționăm, abuzul devine normă. Atunci când nu întrebăm, minciuna devine politică oficială. Atunci când nu cerem, nu primim.

Vigilența civică nu este un slogan și nu este o izbucnire de furie. Este o atitudine de fiecare zi. Înseamnă să fim atenți la ce decid cei care ne conduc. Înseamnă să cerem explicații, să cerem transparență, să refuzăm minciunile, să susținem competența, să sancționăm derapajele indiferent de tabără. Înseamnă să votăm informat, nu impulsiv. Înseamnă să nu rămânem tăcuți atunci când vedem nedreptate. Înseamnă să ne implicăm — în comunitate, în mediul civic, în tot ceea ce poate schimba în bine un colț cât de mic din această țară.

România nu este încă pierdută, dar nici nu este pe drumul cel bun. Se află într-un punct critic, iar direcția în care va merge depinde de vigilența noastră. Dacă rămânem spectatori, prăbușirea continuă. Dacă începem să fim prezenți, lucizi și intransigenți, există o șansă reală de redresare.

România moare doar dacă renunțăm la ea. Atât timp cât mai există oameni treji, care văd și reacționează, țara poate fi salvată.