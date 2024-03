ROCA Industry beneficiază din 12 martie de servicii de Market Maker al Emitentului din partea BRK Financial Group

ROCA Industry (BVB:ROC1), holding de materiale de construcții din România listat pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), beneficiază de astăzi, 12 martie, de servicii de Market Maker al Emitentului oferite de BRK Financial Group. ROCA Industry este prezentă pe piața de capital din ianuarie 2022, ca urmare a listării pe piața AeRO a BVB, iar din 11 martie 2024 a devenit companie listată pe Piața Reglementată a bursei. Compania a închis prima zi de tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB cu o capitalizare de 216,3 milioane lei.

„La doar o zi de la debutul pe Piața Reglementată a bursei ROCA Industry anunță semnarea unui parteneriat cu BRK Financial Group pentru servicii de Market Maker al Emitentului, fapt care demonstrează interesul companiei pentru creșterea lichidității. Ne bucurăm că echipa ROCA Industry a ales să meargă în direcția creșterii performanței acțiunilor lor pe piața de capital și a gradului de reprezentativitate la bursă. BRK Financial Group este în continuare cel mai activ intermediar la bursă pentru stimularea lichidității și le mulțumim pentru implicarea în promovarea acestui serviciu în rândul emitenților”, a declaratAdrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.

„Parteneriatul cu BRK Financial Group reprezintă un pas firesc pentru o companie listată pe Piața Reglementată a BVB, prin care intenționăm să oferim instrumentele pentru îmbunătățirea lichiditații și diminuarea volatilitații, astfel oferind acționarilor noștri un mediu mai stabil pentru tranzacționarea acțiunilor ROC1. Aceasta nu numai că facilitează tranzacționarea pentru investitori, dar și consolidează poziția noastră pe piața de capital”, a declarat Ioan-Adrian Bindea, Director General ROCA Industry.

Acțiunea ROC1 este a 18-a acțiune a unui emitent listat la bursă pentru care BRK Financial Group oferă servicii de Market Making. Numărul total de instrumente financiare listate pe ambele piețe care beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului ajunge la 26.

„Încheiem un nou parteneriat în cadrul programului de Market Maker al Emitentului cu Roca Industry, un emitent proaspăt promovat pe segmentul principal al Bursei. O lichiditate bună contribuie pe termen lung la reducerea volatilității și implicit a riscului asociat. Angajamentul nostru în cadrul acestui parteneriat constă în cotarea unui volum de minim de 2.800 de acțiuni, atât pe sensul cumpărare, cât și pe sensul de vânzare, la un spread de maxim 4%, și o prezență în piață de minim 90% din durata ședințelor de tranzacționare”, a declarat Paul Știopei, Director Operațiuni BRK Financial Group.

Parametrii specifici aplicabili activității de Market Maker al Emitentului efectuată de BRK Financial Group pentru acțiunile ROCA Industrysunt disponibili AICI. Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.

Despre ROCA Industry

ROCA Industry deține, direct și indirect, un număr de 9 jucători semnificativi din domeniul construcțiilor: BICO Industries (primul și cel mai mare producător național de plasă din fibră de sticlă și singurul producător autohton de armături din fibră de sticlă), EVOLOR (unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele și lacuri), ECO EURO DOORS (cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale), WORKSHOP DOORS (al doilea cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidentiale), DIAL (producător de produse din fir metalic), ELECTROPLAST (unul dintre cei mai importanți producători de cabluri electrice), precum și producătorii de fibră de sticlă Terra, Europlas și Iranga, prin intermediul BICO Industries.

Despre BRK Financial Group

BRK Financial Group a fost înființată ca societate pe acțiuni în data de 26 octombrie 1994, fiind una dintre cele mai mari companii de brokeraj din România. Cu o experiență vastă pe piața de capital, este totodată prima și, până în prezent, singura societate de servicii de investiții financiare listată la Bursa de Valori București, categoria premium (BVB:BRK). BRK Financial Group este o firmă de investiții MIFID II, autorizată și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Activitatea de bază a BRK Financial Group este structurată pe două direcții de afaceri, respectiv segmentul de intermediere și segmentul de tranzacționare. Pe segmentul de tranzacționare, societatea operează tranzacțiile pe contul propriu, operațiuni de market-making și operațiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea operează tranzacțiile clienților, respectiv operațiunile corporate.