Respect pentru românii care stau neclintiți în fața nedreptății. Forța unei națiuni unite în jurul adevărului și al lui Călin Georgescu

Astăzi, România adevărată nu se vede la televizor și nu se măsoară în declarații politice. România adevărată se vede în oamenii care, cu demnitate și curaj, aleg să fie acolo unde este nevoie de ei. Acest mesaj este pentru voi, românii care nu v-ați temut să stați în linia întâi a solidarității și adevărului.

Vă mulțumim pentru că sunteți alături de Călin Georgescu, zi de zi, atunci când semnează controlul judiciar și atunci când pășește în fața instanțelor. Prezența voastră nu este un simplu gest de sprijin. Este o declarație puternică: nu acceptăm nedreptatea. Nu acceptăm abuzul. Nu acceptăm tăcerea.

Ați arătat că românii nu mai pot fi împinși la marginea propriei țări. Că nu îngenunchează în fața unei proceduri nedrepte. Că nu renunță la cei pe care îi consideră oameni de caracter, indiferent de presiuni. În fața oricărei încercări de a reduce la tăcere o voce liberă, voi ați ales să ridicați și mai sus steagul demnității.

Fermi în convingeri, loiali în sprijin, uniți în adevăr — asta sunteți.

Și pentru asta, vă datorăm un respect profund.

Când stați alături de el la poliție, nu sunteți doar martori. Sunteți conștiința trează a unei națiuni.

Când îl însoțiți la instanțe, nu sunteți doar susținători. Sunteți vocea dreptății care refuză să fie ignorată.

România are nevoie de oameni ca voi, oameni care nu se tem, care nu cedează, care nu își negociază valorile.

În fața nedreptății, voi ați ales să rămâneți în picioare.

În fața presiunilor, voi ați ales să rămâneți uniți.

În fața încercărilor, voi ați ales adevărul.

Astăzi, prin prezența voastră, scrieți o pagină de onoare în memoria acestei națiuni. Arătați că poporul român nu poate fi intimidat și nu poate fi îngenuncheat. Că dreptatea se poate amâna, dar nu se poate evita. Că adevărul poate fi atacat, dar nu poate fi înfrânt.

Rămâneți așa cum sunteți: demni, hotărâți, imposibil de clintit.

Pentru că datorită vouă, România încă are inimă.

Și încă are speranță.