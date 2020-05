Radu Călin : Sănătatea cetățenilor, o prioritate!

În ultima ședință, am propus presedintelui CJ Alba, achiziționarea unui utilaj pentru fabricarea măștilor chirurgicale pe plan local.

Traversăm o perioadă dificilă și acum, mai mult ca niciodată, noi, cei care reprezentăm interesele cetățenilor județului, trebuie să ascultăm dorința comunității, să avem grijă de sănătatea oamenilor și ca dreptul lor la asistență medicală să fie respectat. În calitate de consilier județean PSD, în ședința Consiliului Județean Alba din data de 30 aprilie am venit cu o propunere preluată de la cetățeni ai județului, care mi-au împărtășit îngrijorarea lor privind răspândirea virusului Covid 19. ”Pensiile nu ne-au fost majorate, în țară e dezastru, economia țării se prăbușește și nimeni nu are grijă de noi, cetățenii judetului. Nu găsim măști chirurgicale și mănuși pentru a ne proteja de acest virus, iar moartea ne pândește în afara locuinței. În loc să primim echipament de protecție și abia apoi să ne oblige să-l purtăm, ne cer declarații pe propria răspundere sau ne amendeaza…!”, mi-au spus cei cu care am stat de vorbă telefonic. Ascultând vocea cetățenilor, în ultima ședință a consiliului județean am propus președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel, achiziționarea unui utilaj modern, certificat, pentru confecționarea măștilor chirurgicale în 3 straturi, sterile, pentru cetățenii județului, având în vedere faptul că un astfel de utilaj poate produce măști pentru toate UAT-urile județului.

Am precizat, în intervenția mea, că astfel de utilaje se găsesc în China și pentru că județul Alba a stabilit de mai mult timp un parteneriat cu o provincie din China, pentru materializarea proiectului ar putea apela la sprijinul chinezilor. Răspunsul președintelui Dumitrel a fost destul de ambiguu, el precizând că trebuie să luăm legătura cu Grupul de Comunicare Strategică, pentru că nu putem să facem nimic dacă nu avem acceptul grupului. În plus, măștile trebuie să fie agreate, omologate etc. Propunerea mea a venit în urma unei recente discuții telefonice cu președintele Grupului de afaceri româno-chinez, Gigi Rizescu, care s-a oferit să ne ajute cu tot ce este nevoie pentru achiziționarea utilajelor folosite la confecționarea măștilor chirurgicale în 3 pliuri sau a unei linii de confecționat măști tip KN95, inclusiv pentru procurarea materialelor omologate și certificate folosite la producerea măștilor sterile. Domnul Gigi Rizescu și-a oferit sprijinul pentru a ajuta județul Alba și în alte domenii, nu numai în cel al sănătății, în cazul în care conducerea Consiliului Județean Alba dorește acest lucru. De ce am insistat pentru procurarea, pe plan local, de consiliul județean, a unui utilaj pentru producerea măștilor chirurgicale? Vă ofer doar câteva argumente: *capacitatea unui astfel de utilaj automat de confecționare a măștilor este de 120.000-150.000 măști în 24 de ore; *prețul utilajului nu este foarte mare pentru CJ Alba, dacă ne gândim că activitățile programate – cum sunt târgurile, lansările de carte, sărbătorile câmpenești și alte evenimente – este puțin probabil să mai aibă loc în acest an, astfel că sumele importante alocate inițial pot să fie investite în sănătatea fiecărui cetățean al județului; *mai mult, odată cu producerea măștilor chirurgicale pe plan local nu va mai fi nevoie să se achiziționeze astfel de echipamente la prețuri exagerat de mari; *nu trebuie să uităm faptul că după data de 15 mai cetățenii vor fi obligați ca la ieșirea din locuințe să poate măști de protective pe față. Știți cumva unde găsesc astfel de măști pentru a le cumpăra? Cei care locuiesc în zona rurală a județului au oare posibilitatea de a găsi măști?; *Dacă cetățenii vor găsi uneori măști chirurgicale în farmacii le vor cumpăra la prețuri foarte mari, așa că ne întrebăm: în această situație, cât de des va fi schimbată masca, va mai fi ea cu adevărat utilă?

Consiliul Județean Alba ar trebui să ne răspundă la toate aceste întrebări, să le răspundă celor care mi-au solicitat telefonic sprijinul! În opinia mea, ar trebui să le oferim ajutor oamenilor și abia apoi să venim cu obligativitatea purtării măștilor chirurgicale! Prioritatea trebuie să fie sănătatea cetățenilor Albei, nu aplicarea amenzilor!

Radu Călin, consilier județean al PSD Alba