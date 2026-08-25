Acțiune a polițiștilor în Aiud: peste 260 de persoane și 45 de autovehicule, verificate într-o singură după-amiază

La data de 24 august 2026, în intervalul orar 16.00 – 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud, împreună cu cei ai Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au desfășurat o acțiune, pe raza de competență, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică, combaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor.







În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 264 de verificări de persoane și 45 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Au fost constatate 6 de abateri de natură contravențională, la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 4.205 lei.

La acțiune au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, reprezentanți din cadrul Distribuției de Energie Electrică Alba, precum și reprezentanți din cadrul APA C.T.T.A. Alba.