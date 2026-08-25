Accident pe DN1E60, la Vâlcele: un autocamion și un microbuz s-au ciocnit, o femeie a ajuns la spital

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de puține momente la un accident rutier petrecut pe DN1E60, pe raza localității Vâlcele.



sursa foto: ISU Cluj

La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare, o motocicletă și o ambulanță SMURD, unde au găsit un autocamion și un microbuz avariate, fără persoane încarcerate în acestea.

O femeie, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost consultată de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Alba, aflat în trecere, iar ulterior a fost preluată de către echipajul SMURD, în vederea transportului la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Conform primei evaluări aceasta era în stare de conștiență și cooperantă.



Nu au fost alte persoane are să solicite îngrijiri medicale, pompierii au sprijinit acordarea primului ajutor calificat, au asigurat măsuri de prevenire a incendiilor și specifice pentru siguranța persoanelor implicate în accident.