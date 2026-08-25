Incendiul din zona Mărișel, combătut de pompieri și din aer: 17 deversări de apă cu elicopterul IGAV

Au fost reluate de dimineață acțiunile de stingere a focarelor ce se manifestă în zona împădurită din apropierea localității Mărișel, atât la sol cât și aerian.

La fața locului acționează două autospeciale pentru stingerea incendiilor, cu 8 pompieri și 8 localnici, precum și un elicopter al IGAV al Ministerului Afacerilor Interne, dotat cu un dispozitiv de stingere, tip bambibucket cu capacitate de transport a 2500l apă.

Au fost efectuate operațiuni de stingere la sol, care au fost completate de acțiunile de stingere din aer ale elicopterului IGAv, în zonele unde accesul nu a putut fi realizat pe jos de către pompieri. Până în prezent au fost efectuate 17 deversări de apă din aer, fiind redusă semnificativ intensitatea de ardere a focarelor. Condițiile de la fața locului, precum resturile de vegetație uscată din abundență, înclinații de până la 70° a pantei, temperaturile ridicate și vântul puternic, fac in continuare dificile operațiunile de stingere și favorizează reaprinderea focarelor lichidate anterior.

Pompierii acționează în continuare la fața locului pentru a identifica și lichida toate focarele existente. Până în a est moment eforturile depuse au limitat extinderea focarelor mai departe de limitele în care au fost găsite