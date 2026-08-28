Doi suspecți de tâlhărie calificată, prinși la Huedin. Unul a încercat să fugă sărind de la etajul Poliției

La data de 27 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin și Secției 8 Poliție Rurală Huedin au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi tineri, de 24 și 21 de ani, ambii din orașul Huedin, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

În fapt, la data de 27 august a.c., polițiștii au fost sesizați de doi tineri, de 15, respectiv 18 ani, cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 13.00, ar fi fost abordați de doi bărbați, care ar fi exercitat acte de violență asupra lor și i-ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător, solicitându-le suma totală de 100 de lei, respectiv câte 50 de lei de la fiecare.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin și ai Secției 8 Poliție Rurală Huedin, cei doi tineri au fost identificați și depistați în orașul Huedin, ulterior fiind conduși la sediul poliției pentru luarea măsurilor legale.

Ulterior, în timp ce se afla la sediul poliției, tânărul de 24 de ani ar fi solicitat să folosească grupul sanitar, context în care acesta ar fi sărit de la etajul 1 al clădirii. Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, iar, la scurt timp, l-au depistat și imobilizat.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de cei doi tineri.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.