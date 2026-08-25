Yard Sale în scop caritabil pentru sprijinirea animalelor din adăposturi

Locuitorii sunt invitați să se alăture unui eveniment special pe 29 august 2026.

O nouă inițiativă comunitară vine în sprijinul animalelor fără stăpân. Asociația „Prietenii lui Azor” organizează un „Yard Sale” caritabil, un târg de vechituri unde participanții pot găsi diverse obiecte, contribuind în același timp la o cauză nobilă.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, pe data de 29 august 2026, începând cu ora 10:00 și până la ora 21:00. Locația aleasă pentru acest târg este Framm’s.

Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către două obiective principale:

Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru câinii din adăposturi;

Organizarea de campanii gratuite de sterilizare.

Organizatorii subliniază importanța fiecărui gest și invită toți membrii comunității să participe. Mesajul lor este unul plin de optimism și deschidere: „Vă așteptăm cu brațele deschise și un zâmbet larg!”.

Pentru mai multe detalii despre asociație și eveniment, vă invităm să contactați direct organizatorii.