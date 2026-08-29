Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorită astăzi de creștinii ortodocși

29 august 2026

Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 29 august, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante și mai solemne sărbători din calendarul bisericesc. Ziua amintește de martiriul celui care a pregătit calea Mântuitorului Iisus Hristos și care este considerat cel mai mare dintre proroci.

Potrivit relatărilor evanghelice, Sfântul Ioan Botezătorul a fost întemnițat de regele Irod Antipa după ce a condamnat public relația acestuia cu Irodiada, soția fratelui său. În timpul unei petreceri organizate de Irod, Salomeea, fiica Irodiadei, a dansat în fața invitaților, iar drept răsplată a cerut, la îndemnul mamei sale, capul Sfântului Ioan Botezătorul. Deși nu dorea moartea prorocului, Irod a poruncit executarea acestuia pentru a-și respecta jurământul făcut în fața oaspeților.

Biserica a rânduit această zi ca zi de post aspru, în semn de cinstire a jertfei Sfântului Ioan și de aducere aminte a nedreptății care i-a adus sfârșitul pământesc. În tradiția populară românească există numeroase obiceiuri legate de această sărbătoare, multe dintre ele simbolizând respectul față de memoria sfântului și caracterul de doliu al zilei.

Preoții îndeamnă credincioșii să participe la slujbele religioase, să păstreze postul și să reflecteze asupra mesajului transmis de Sfântul Ioan Botezătorul: curajul de a spune adevărul și de a apăra valorile morale, indiferent de consecințe.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul rămâne una dintre cele mai vechi și mai respectate sărbători creștine, fiind marcată anual pe 29 august de milioane de credincioși din întreaga lume.