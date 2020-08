Practicile interlope ale PNL (PD) nu mai pot fi tolerate!

După ce am anunțat săptămânile trecute că membrii PNL (sau mai bine zis PD) declanșaseră o adevărată campanie pentru a convinge membrii ALDE să treacă în barca lor, odată cu depunerea listelor de candidaturi disperarea a căpătat noi laturi. Duduienii din PD-L care au pus mâna pe PNL au început să depășească orice limită electorală și au ajuns să amenințe cu represalii prin toate mijloacele posibile pentru ca mai mulți candidați ALDE să se retragă din cursă!

În anul 2020 nu se mai pot accepta astfel de practici și dacă până acum am fost mai rezervat trag un semnal de alarmă asupra a ceea ce partidul-stat PNL (PD-fost PCR) îl reprezintă pentru județul Alba. Vom face plângeri penale către autoritățile abilitate ale statului român împotriva oricărui va folosi amenințările cu pierderea locului de muncă sau altele ce țin de siguranța personală și a familiei! De data aceasta cei care au condus județul numai prin forța bocancului trebuie să înțeleagă faptul că și județul Alba face parte din România, iar în țara noastră pentru libertate am ieșit cu toții în stradă! Personal am făcut-o atunci, voi ști cum să acționez democratic și onest și acum!

Ioan Lazăr

Candidat ALDE la Președinția Consiliului Județean Alba

Președinte ALDE Alba