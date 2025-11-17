Nicușor Dan sfidează valul suveranist. Președintele refuză să spună ce știe despre Georgescu: „Am strâns multe materiale și documente”

Președintele Nicușor Dan amână în continuare să explice public ce știe despre investigațiile care îl vizează pe liderul suveraniștilor, Călin Georgescu, deși admite că a strâns deja un volum considerabil de materiale și documente. Dan susține că a început să compileze o „adevărată biografie” a lui Georgescu și că, pe baza informațiilor pe care le are în prezent, consideră perfect justificată decizia de anulare a alegerilor din noiembrie–decembrie anul trecut.

„Pentru mulți dintre români există o neîncredere în statul român. Am strâns multe materiale. A fost una dintre promisiunile din campanie: să lămurim ce s-a întâmplat la alegerile de anul trecut. Am adunat documente pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului Georgescu”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele susține că, deși la momentul scrutinului existau doar „suspiciuni”, între timp ar fi fost documentată mult mai bine interferența rusă în procesul electoral:



„Anul trecut aveam o cunoaștere limitată despre fenomenul de interferență rusă. Știam, la modul general, că există site-uri care propagă anumite informații. Statul a crezut că nu pot influența mai mult de 4–6% din publicul din România, nicidecum rezultatul pe care l-am văzut.”

Nicușor Dan afirmă că acum situația este mult mai clară, invocând rapoarte ale unor servicii europene de informații:



„Față de discuțiile de atunci, lucrurile sunt mult mai clare. Avem rapoarte ale multor țări europene, cu servicii foarte solide, care confirmă existența unui fenomen sistematic de manipulare și dezinformare practicat de Rusia în Europa.”

Cu toate acestea, președintele continuă să respingă ideea că suveranismul ar câștiga teren în România, deși numeroși români spun contrariul: