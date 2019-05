Mircea Hava, candidatul PNL la alegerile europarlamentare: Alba Iulia = Romania = Europa: oricare dintre ele lipsește, ecuația devine imposibilă

Ce v-a motivat sa faceti pasul spre Parlamentul European, cand toata lumea va identifica in totalitate cu Alba si, mai ales, cu Alba Iulia?

Orice politician ar interpreta in zeci de feluri ideea de a merge in Parlamentul European. Pentru ca exista doua categorii majore de oameni politici: politicienii-administratori, oamenii care fac administrație cu valoare adăugată și îmreună cu care poți construi ceva durabil, dar si politicienii- scuzați expresia, papagali, care fac tot restul, adică nimic, doar vorbesc despre ce li se scrie. Îmi place să cred, fără modestie falsă, că mă încadrez în prima categorie așa că, pentru mine, exista doar doua motive pentru care m-am hotarat sa fac drumul la Bruxelles: Alba Iulia și România! Prima pentru ca mă identific 100% cu ea, cum ziceați iar a doua pentru că ar trebui să vină un moment din viața fiecăruia dintre noi când trebuie să îi dăm o formă concretă patriotismului și să ne sprijinim, fiecare cum putem, țara. Cu alte cuvinte, mai rezumat, timp de 26 de ani am luat „ pe semnatura” Cetatea si orasul, iar pe 26 mai Alba Iulia si Romania vor face, si prin Mircea Hava, cel mai important pas către Europa. Văd o legătură totală și continuă între Alba Iulia, România și Europa: dacă scoatem una dintre ele din formulă, ecuația devine imposibila.

Pe de alta parte, cred ca am avantajul maturității vârstei la care nu mai visezi sa-ți înfrunți destinul în altă țară, dar nici nu poți renunța punând ștampila de primar în buzunar. Exista o a treia variantă, a omului cu un echilibru exersat, care pune ordine, luptă și împlinește un deziderat pe care alții doar îl dezbat.

Cu cine va „ luptati” si pentru cine?

Nu trebuie sa ne refugiem în ceva mărunt, de genul ăsta e un vot anti PSD si contra corupției, deși faptele acestui guvern nu arată altceva decât o îndepărtare de Europa. Pentru a anula prăpastia, pe 26 mai trebuie să votam informat, pentru a ne proteja, pentru a ne întări, pentru a ne apăra. Pentru că responsabilitatea comună este mai ușor de purtat, indiferent de geografia în care ești plasat ca țară. Comun înseamnă ceva mai bun, ca și cum te ajuți de vecini. În egală măsură mă lupt și mă voi lupta pentru vecinii mei, de pe Toporașilor dar și pentru vecinii oricui altcuiva, din toată România. ”Comunitatea” e cea mai naturală formă de a ne ajuta unii pe ceilalți, indiferent că suntem la Blaj sau la Bruxelles.

Deși tocmai a trecut Anul Centenar, cred că încă suntem, din păcate, restanți la unitate. Sunt convins, însă, că asta se poate schimba în bine si in Romania, așa cum s-a schimbat la Alba Iulia, unde funcționam cu adevărat ca o comunitate.

România nu este nici pe departe doar țara extremelor, bune sau rele, ci țara care a arătat mereu că se poate adapta, ca își poate scrie și construi istoria cu claritatea oricărui alt stat din Europa. Cu o singură condiție: să fie lăsată sau măcar sa nu fie împiedicată să facă asta. Dorință există, posibilități avem, acum avem si sprijinul Europei, deci n-ar trebui să ne poată opri nimeni, pe noi, pe romani, atunci când ne dorim cu adevărat ceva.

Experienta din administratie e un atu? Mai sunt si altele?

Este. Chiar cel mai mare avantaj, as spune. Si sunt mandru de asta si gata sa folosesc acest atu cat mai intelept posibil si in P.E. Așa cum rolul administrației publice este să fie cât mai aproape de oameni, sa lucreze exclusiv pentru acestia, în același fel cred că și Uniunea Europeană trebuie să ajungă lângă oameni. Să facă un pas în jos de pe soclu și să demonstreze că doar unitatea poate ajuta comunitatea să avanseze. Europarlamentarii trebuie să găsească abilitatea de a da glas celor mai clare și importante nevoi ale comunităților. Deciziile și strategiile șlefuite la nivel guvernamental, preluate de tehnocrați europeni fără a ține cont de vocea celor care resimt direct nevoi și nu caută soluții pe plan local, îndepărtează și decredibilizează relația cetățean-guvern-instituții europene. Reprezentarea României în Parlamentul European, în aștepatrea de rezultate mai bune și beneficii imediate pentru fiecare român și cetățean UE, trebuie să reflecte mai mult dorințele oamenilor. Pentru că aici nu e vorba despre elite sau despre ” cei aleși”, ci despre a-i ajuta și a le face viața mai bună fiecăruia dintre cei care te-au creditat cu încrederea lor, de la secretari de stat până la baza reală a statului, cei care-și trudesc cu greu și sudoare pâinea de toate zilele. Puteti traduce si ingloba toate astea intr-un alt “ atu”, mult mai drag mie: empatie, simpatie sau si mai simplu, prin atitudinea normala a unui om care vine de jos, de la tara, isi cunoaste poporul pe care-l reprezinta și știe că nu-i cu nimic mai valoros un senator decât un agricultor, atâta timp cât amândoi își fac treaba ca lumea. România este cel mai important candidat în aceste alegeri! Asta trebuie să înțelegem la urne, pe 26 mai.

