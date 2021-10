Ludovic Orban : ”Sunt gata să creez o construcție politică, care să continue trecutul Partidului Național Liberal. Cei care conduc astăzi nu au nicio legătură cu PNL.”

Fostul lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a vorbit duminică, la Realitatea Plus, despre posibilitatea de a pleca din partid.

Ludovic Orban a afirmat că alegerile din partid au fost fraudate printr-un sistem bine pus la punct și că noua ”gașcă” de la conducere nu mai reprezintă PNL.

” Eu sunt un politician atipic. Nu mi-am construit carieră încercând să mă pun bine cu Serviciile. Mi-am construit cariera prin muncă, prin efort. În interiorul partidului oamenii țin la mine, au fost lângă mine pentru că și eu am fost alături de el. Când sunt convins că PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are legătură cu partidul istoric, sunt gata să creez o construcție politică, care să continue trecutul Partidului Național Liberal. Cei care conduc astăzi nu au nicio legătură cu PNL. Întotdeauna am susținut lucruri fundamentale care au făcut parte din istoria PNL și nu avem voie să renunțăm”, a afirmat Ludovic Orban.