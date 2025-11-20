Ilie Bolojan: „Măsurile de redresare economică funcționează, România e pe calea cea bună”

Premierul Ilie Bolojan a prezentat un bilanț al măsurilor de redresare economică luate până în prezent, subliniind creșterea veniturilor bugetare și reducerea cheltuielilor care indică un traseu favorabil pentru economia României.

„Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună,” a afirmat Bolojan.

Datele oficiale pentru trimestrul al III-lea al acestui an arată o creștere cu 12,5% a veniturilor bugetului de stat, de la 79,2 miliarde lei la 89,1 miliarde lei, adică o creștere de 9,9 miliarde lei. În detaliu, impozitul pe venit a crescut cu 16,5%, încasările din TVA cu 14,8%, veniturile din accize cu 11%, iar contribuțiile sociale cu 8,5%, echivalentul a 4 miliarde lei în plus.

Pe partea cheltuielilor, există vești încurajatoare: cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie-septembrie cu 630 de milioane de lei. În luna octombrie, acestea au scăzut cu 562 de milioane de lei comparativ cu luna octombrie 2024, scăzând de la 14,231 miliarde lei la 13,6 miliarde lei. Aceasta în contextul în care în primul semestru cheltuielile de personal crescuseră cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Premierul a punctat și progresele în gestionarea fondurilor europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care a permis accelerarea plăților: în prima jumătate a anului s-au efectuat plăți de 2,62 miliarde euro, iar în trimestrul al III-lea încă 1,45 miliarde euro.

Pe planul financiar, ROBOR la o lună a scăzut semnificativ, de la 6,82% în iunie la 5,81%, iar România se împrumută mai avantajos pe toate maturitățile și monedele, semn al creșterii încrederii piețelor în stabilitatea și măsurile economice luate.

Această reducere a dobânzilor generează economii importante care pot fi redirectate spre investiții, educație sau sănătate. Bolojan a evidențiat că investițiile sunt motorul principal al economiei în prezent, iar conform Comisiei Europene, acestea vor accelera în 2026-2027, susținute de fondurile europene și proiectele în derulare.

Guvernul își propune să scadă deficitul bugetar la 6,2% în 2026, iar premierul a mulțumit colegilor și românilor pentru eforturile depuse și încrederea menținută.