Guvernul care își jupoaie propriii cetățeni. România – statul care-și hărțuiește poporul, nu îl servește.

Românii nu mai sunt contribuabili. Nu mai sunt cetățeni. Au devenit ținte. Ținte ale unui stat care, în loc să-și curețe propriul aparat de risipă, nesimțire și privilegii, alege cea mai lașă soluție: să stoarcă populația până la ultimul leu.

Majorările de taxe locale anunțate pentru 2026 — până la 70% — sunt doar ultimul episod din serialul „Cum îți mai băgăm mâna în buzunar?”. Nu e o reformă. Nu e o ajustare.

Este o declarație de intenție: statul român nu mai are nicio jenă în a-și hărțui financiar propriii oameni.

O țară în care acoperișul devine lux, iar mersul cu mașina – o ofensă fiscală

În România, nu mai ai voie să deții nimic fără să fii penalizat. Casa? Taxată masiv. Mașina? Taxată și mai agresiv. Curând, vei plăti aerul, că așa e logica: „Dacă trăiești, înseamnă că putem încasa de pe tine”.

Statul transformă necesitățile în luxuri.

Locuința – lux.

Mobilitatea – lux.

Supraviețuirea – produs taxabil.

Guvernul cere sacrificii, dar nu renunță la nimic

Oamenilor li se spune mereu: „Trebuie să strângem cureaua”.

Dar guvernul? Parlamentul? Instituțiile? Agențiile cu mii de angajați fictivi?

Nu. Ei strâng doar șampania, nu cureaua.

Nicio reducere de cheltuieli.

Niciun privilegiu tăiat.

Nicio instituție inutilă închisă.

Doar un mesaj clar: plătiți voi, că noi nu putem trăi altfel.

Statul român nu e incompetent – e cinic

Incompetența poate fi scuzată. Cinismul, nu.

Iar aici avem un stat care știe perfect ce face:

lovește în clasa de mijloc

pedepsește proprietatea

erodează gradual puterea oamenilor de a fi independenți

Un popor îndatorat, sufocat și fiscalizat excesiv este un popor ușor de controlat. Nu e o coincidență. E un mecanism.

Întrebarea reală nu e „cât vom plăti?”, ci „până unde vor merge?”

Dacă azi acceptăm o creștere de 70%, mâine va fi 100%, apoi 150%.

Fiecare majorare devine normală după un an.

Statul împinge limitele, vede cât înghițim și continuă.

Acesta este adevăratul pericol: obișnuirea cu abuzul.

Hărțuirea fiscală e noua politică de stat

Nu există reformă, ci doar o reciclare a aceleiași rețete toxice: „Nu știm să administrăm, așa că taxăm”.

Românii sunt forțați să plătească tot mai mult pentru un stat care oferă tot mai puțin.

E timpul să spunem clar: nu lipsa banilor e problema, ci modul în care sunt furați și risipiți.

Dacă populația nu ridică vocea acum, mâine nu va mai avea pentru ce.