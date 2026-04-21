Peste 400 de bombe, proiectile, grenade și alte muniții distruse prin explozii controlate de pompierii bihoreni

Marți, 21 aprilie a.c., pe raza comunei Hidișelu de Sus, în locul numit „Pășunea Mierlău”, a avut loc o misiune de distrugere, prin trei explozii controlate, a peste 400 de muniții și elemente de muniție ridicate de pe întreg teritoriul județului Bihor de către formațiunea de protecție civilă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”.

Munițiile distruse au fost descoperite de bihoreni în mai multe localități, atât la suprafața solului, pe terenuri agricole, în păduri sau desișuri, cât și îngropate, în timpul lucrărilor agricole, al săpăturilor pentru construcții, defrișărilor ori lucrărilor de irigații.

De asemenea, unele au fost identificate sub apă, în râuri, lacuri sau bălți, în timpul unor lucrări hidrotehnice ori cu ocazia activităților de agrement, precum scăldatul. Aceste muniții rămase neexplodate pe teritoriul județului din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, au fost ridicate de pompierii pirotehniști ai ISU Bihor, în cadrul a 74 de operațiuni specifice. În urma acestor misiuni, specialiștii au identificat, transportat și depozitat în condiții de siguranță 54 de proiectile explozive de diferite calibre, 39 de bombe de aruncător, 8 grenade de mână defensive și 374 de cartușe și alte elemente de muniție.

Misiunea de distrugere a celor 475 de muniții și elemente de muniție a fost finalizată cu succes, în jurul orei 15.00.

Măsuri pentru siguranța cetățenilor

Având în vedere riscul generat de munițiile rămase neexplodate, precum și diversitatea locurilor și împrejurărilor în care acestea pot fi găsite, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” reamintește cetățenilor că, în cazul identificării unor astfel de elemente, este esențial să apeleze de urgență numărul 112, fără a le atinge sau deplasa, să nu permită accesul persoanelor în apropiere și să urmeze indicațiile autorităților până la sosirea echipajelor specializate.