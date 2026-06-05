Bărbat de 43 de ani din Lunca Mureșului, reținut după ce a fost prins băut la volan

La data de 5 iunie 2026, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Lunca Mureșului, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea sub influența alcoolului.

La data de 4 iunie 2026, în jurul orei 22.45, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Lunca Mureșului, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 43 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,17 MG/L alcool pur în aerul respirat. Bărbatul a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.