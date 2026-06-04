Alertă la o stație de carburanți din Mediaș. Rezervorul GPL al unui autoturism s-a fisurat după alimentare

Pompierii din cadrul Detașamentului Mediaș au intervenit pe strada Ighișului din municipiul Mediaș, după ce rezervorul GPL al unui autoturism s-a fisurat la scurt timp după alimentarea într-o stație de carburanți.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență.

Pentru eliminarea oricărui risc, autoturismul a fost scos din incinta stației și mutat într-o zonă sigură, la distanță de construcții și persoane.

Potrivit reprezentanților ISU Sibiu, intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar pericolul a fost înlăturat în condiții de siguranță. Ulterior, mașina a fost transportată pe platformă la un service specializat pentru remedierea defecțiunii.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime și nici pagube suplimentare.