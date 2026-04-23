Cod portocaliu de vânt puternic în Bihor: avertisment pentru zona montană înaltă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu, valabilă astăzi, 23 aprilie, în intervalul 12:00 – 20:00, pentru estul județului Bihor, la altitudini de peste 1600 de metri. Fenomenele vizate sunt intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 90…130 km/h.

În acest context, pentru siguranța dumneavoastră, pompierii bihoreni vă recomandă respectarea următoarelor măsuri:

• evitați deplasările în zona montană înaltă pe durata avertizării;

• nu vă aventurați pe trasee turistice expuse (creste, goluri alpine);

• amânați activitățile de drumeție sau alpinism până la încetarea fenomenelor.

Dacă vă aflați deja în zona montană:

• adăpostiți-vă în zone sigure (cabane, refugii);

• evitați zonele cu arbori izolați sau stânci instabile;

• urmăriți informațiile și recomandările autorităților.

Pentru cei aflați în tranzit în zone montane:

• opriți în locuri sigure, ferite de căderi de copaci sau pietre;

• evitați parcarea în apropierea versanților sau a arborilor.

Informații detaliate despre comportamentul adecvat în situații de urgență pot fi obținute accesând platforma națională fiipregatit.ro și aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

