Pompierii bihoreni, prezenți la Oradea Job Expo 2026 pentru recrutarea viitorilor salvatori

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor va participa vineri, 24 aprilie 2026, la Târgul Locurilor de Muncă „Oradea Job Expo”, eveniment ce se va desfășura între orele 10:00 – 17:00, la Era Park Oradea.

Prezența pompierilor militari la acest eveniment are ca scop promovarea profesiei de salvator și furnizarea de informații utile celor interesați de o carieră în domeniul situațiilor de urgență. Pe parcursul târgului, reprezentanții ISU Bihor vor prezenta condițiile de recrutare, parcursul profesional specific pompierilor militari, precum și instituțiile de învățământ de profil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, vizitatorii vor putea afla detalii despre pregătirea necesară, activitățile desfășurate în teren și responsabilitățile pe care le implică această profesie.

Participarea la Oradea Job Expo reprezintă o oportunitate de a interacționa direct cu salvatorii, de a înțelege mai bine misiunile acestora și de a descoperi ce înseamnă, în mod real, o carieră dedicată protejării vieții și bunurilor comunității.

Pompierii militari bihoreni îi așteaptă pe cei interesați la standul instituției, pentru a primi informații concrete despre pașii necesari accederii în această profesie și despre activitatea desfășurată în cadrul unității.