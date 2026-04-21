Pui de pisică salvat de pompierii din Blaj după două zile petrecute într-un copac

0
Eveniment, Local

La fața locului s-a deplasat un echipaj format dintr-o autospecială de stingere cu apă și spumă. Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar pompierii militari au reușit să coboare animalul fără incidente.

Pompierii din cadrul Stației Blaj au intervenit pentru salvarea unui pui de pisică rămas blocat într-un copac timp de aproximativ două zile, pe strada T. Vladimirescu din municipiul Blaj.

După salvare, puiul de pisică a fost predat aparținătorilor, în stare bună.

Intervenția subliniază încă o dată rolul pompierilor nu doar în gestionarea situațiilor de urgență majore, ci și în sprijinul comunității, inclusiv pentru salvarea animalelor aflate în pericol.

