Gabriel Pleșa: Școala trebuie să continue și de acasă

Știu foarte bine, dragi prieteni, că situația actuală ne ține cu gândul la ce se întâmplă azi și la ce se va întâmpla mâine. Știu bine asta, pentru că și eu sunt cu gândul la acest „hic et nunc” în care situația actuală ne ține parcă blocați. Mai știu însă că există un viitor și după coronavirs! Iar viitorul sunt copiii noștri. Trebuie, cu orice efort și sacrificiu, să-i ținem acum în siguranță. Însă, totodată, trebuie să facem tot ce ține de noi cu putință pentru a nu le periclita viitorul.

Școala trebuie să continue și acasă. Nu trebuie să lăsăm această năpastă, care va trece, să le afecteze procesul de învățare. Lecțiile online sunt o alternativă, în acest moment, prin care putem să ne ținem copiii conectați la școală, conectați la procesul de învățare. Orice părinte știe că o vacanță prelungită îl scoate pe copil din ritm și că, de fiecare dată când școala e reluată, e nevoie de o perioadă de readaptare. Criza va trece și școlile se vor redeschide. Putem, acum, împreună, să facem în așa fel încât această perioadă de readaptare să fie cât mai scurtă. Știu foarte bine că foarte mulți dintre profesori au ales deja să țină lecții online. Le mulțumesc pentru asta și-i asigur de toată aprecierea mea. Mai știu însă și faptul că există școli și locuri unde nu s-a pus în aplicare această metodă, din varii motive.

Vă rog, dacă sunteți profesor sau știți cazul unui profesor care ar vrea să țină lecțiile online însă nu poate, din motive tehnice, să îmi spuneți și vom încerca să găsim o soluție pentru a putea ține aceste lecții online.

Sper, de asemenea, și am încredere că Inspectoratul Școlar Județean se va implica în această problemă și va căuta să rezolve orice inconvenient pe care un profesor, care dorește să țină lecții online, îl întâmpină.

De asemenea, am discutat cu colegii din USR și PLUS, cu cei care sunt profesori, și vom încerca să înregistrăm mai multe lecții online din programa școlară, în special la materiile care sunt cerute pentru examenele de final de an.

Chiar dacă bătălia noastră, a comunității, este cu problemele de azi, nu putem să pierdem din vedere viitorul copiilor noștri. Tot ce facem noi azi trebuie să fie pentru ca ei să aibă un mâine cât mai bun.