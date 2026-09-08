Descoperire macabră în Oradea: un bărbat a fost găsit mort în Crișul Repede

În această seară, în jurul orei 19.35, un apelant al numărului unic 112 a sesizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor cu privire la faptul că a observat o persoană plutind în apele Crișului Repede, în zona străzii Digului din municipiul Oradea.

La locul indicat au ajuns imediat două echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea, dintre care unul de căutare-salvare din mediul acvatic și unul specializat în salvarea din ape repezi, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea și motocicliștii SMURD. Utilizând echipamente și tehnici specifice, echipajul specializat în salvarea din ape repezi a ajuns rapid la victimă, aducând-o la mal în aproximativ 10 minute de la primirea apelului.

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenție, bărbatul nu a mai putut fi salvat, medicul prezent la fața locului declarând decesul acestuia.

Locotenent-colonel Camelia Roșca