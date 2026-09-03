Bărbat din Huedin a fost reținut după ce a furat de mai multe ori

La data de 3 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin – Compartimentul de Investigații Criminale au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 34 de ani, din Huedin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, în formă continuată.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 5–21 august a.c., bărbatul ar fi pătruns, în repetate rânduri, în incinta punctului de lucru al unei societăți comerciale din Huedin, de unde ar fi sustras diferite sume de bani, cauzând un prejudiciu de aproximativ 5.200 de lei.

În urma administrării probatoriului, la data de 3 septembrie a.c., polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.