Scandal într-un local din Suatu: un bărbat de 44 de ani a fost reținut după ce ar fi distrus obiecte de aproximativ 2.000 de lei

La data de 2 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Apahida au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat de 44 de ani, din comuna Căianu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În fapt, la data de 30 august a.c., în jurul orei 23.00, bărbatul ar fi intrat într-o societate comercială din comuna Suatu, în interiorul căreia se aflau mai multe persoane, unde ar fi provocat scandal și ar fi distrus mai multe obiecte de tip veselă, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 2.000 de lei.

În urma administrării probatoriului, față de bărbatul de 44 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.