„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“- Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Comuna Cenade- Dispensar Uman Cenade

Comuna Cenade, jud. Alba anunță finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Comuna Cenade- Dispensar Uman Cenade, , finantat prin Planul National de Redresare si Reziliența, Componenta 10 – Fondul Local, Investitia I.3



Reabilitarea moderata a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 2.



Obiectivul general al proiectului a vizat reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru îmbunătățirea serviciilor publice prestate in comuna Cenade , judetul Alba, in baza contractului de finanțare nr.9473/25.01.2023



Obiectivul specific a fost reprezentat de imbunatatirea serviciilor publice prestate si reabilitarea moderata a cladirilor publice din comuna Cenade, Dispensar Uman Cenade judetul Alba prin crearea unor conditii optime de functionare a cladirii si cresterea eficientei energetice.



Impactul investitiei: Investitia realizata contribuie la imbunatatirea serviciilor publice prestate prin reabilitarea moderata a cladirilor publice din comuna Cenade- Dipsensar Uman Cenade precum si la cresterea eficientei energetice, in concordanță cu obiectivele asumate si la

atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și protecție a mediului promovate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.



Codul proiectului C10-I3-2498

Valoarea totală a proiectului a fost în sumă de 667.732,88 lei inclusiv TVA, din care valoare eligibilă din PNRR 514.966,50 lei inclusiv TVA

Proiectul a fost derulat în perioada 25.01.2023 – 30.08.2026