„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ – Comuna Cenade, jud. Alba anunță finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Comuna Cenade- Cămin Cultural Cenade“

Comuna Cenade, jud. Alba anunță finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Comuna Cenade- Cămin Cultural Cenade“, finantat prin Planul National de Redresare si Reziliența, Componenta 10 – Fondul Local, Investitia I.3



Reabilitarea moderata a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale,

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 1.



Obiectivul general al proiectului a vizat reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru îmbunătățirea serviciilor publice prestate in comuna Cenade , judetul Alba, in baza contractului de finanțare nr.9366/25.01.2023



Obiectivul specific a fost reprezentat de imbunatatirea serviciilor publice prestate si reabilitarea moderata a cladirilor publice din comuna Cenade, Cămin Cultural judetul Alba prin crearea unor conditii optime de functionare a cladirii si cresterea eficientei energetice.



Impactul investitiei: Investitia realizata contribuie la imbunatatirea serviciilor publice prestate prin reabilitarea moderata a cladirilor publice din comuna Cenade- Cămin Cultural precum si la cresterea eficientei energetice, in concordanță cu obiectivele asumate si la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și protecție a mediului promovate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Codul proiectului C10-I3-2758

Valoarea totală a proiectului a fost în sumă de 1.452.289,07 lei inclusiv TVA, din care valoare eligibilă din PNRR 1.361.105,05 lei inclusiv TVA

Proiectul a fost derulat în perioada 25.01.2023 – 30.08.2026.