Percheziție la Rimetea: trei blănuri de pisică sălbatică și un ATV folosit la braconaj, descoperite de polițiști

În vederea documentării și probării activității infracționale a unui bărbat, în vârstă de 60 de ani, din localitatea Rimetea, polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu cei ai Poliției Municipiului Aiud și cu cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința bărbatului.

În urma efectuării percheziției, au fost descoperite și ridicate trei trofee de vânat constând în blănuri de pisică salbatică, specie la care vânarea este interzisă, potrivit prevederilor din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și alte bunuri care ar avea legatură cu faptele comise.

Totoodată, a fost indisponibilizat un ATV despre care există indicii că ar fi fost utilizat în activitățile de braconaj.Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud.