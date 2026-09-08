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09 septembrie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»ISU Alba a câștigat Cupa „13 Septembrie” la minifotbal

ISU Alba a câștigat Cupa „13 Septembrie” la minifotbal

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Scris de în Eveniment

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba a organizat competiția de minifotbal „Cupa 13 Septembrie”, eveniment dedicat marcării a 178 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii și a Zilei Pompierilor din România.

La turneu au participat șapte echipe reprezentând instituții importante din județ: Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, UM 01684, Penitenciarul Aiud, Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia și ISU Alba.

sursa foto: ISU Alba

Competiția s-a desfășurat într-o atmosferă caracterizată de spirit competitiv, fair-play și camaraderie, participanții demonstrând atât abilități sportive, cât și respect reciproc.

În urma meciurilor disputate, clasamentul final a fost următorul:

Locul I – ISU Alba
Locul II – UM 01684
Locul III – Consiliul Județean Alba

Organizatorii au evidențiat faptul că disciplina, dăruirea și spiritul de echipă manifestate pe teren au confirmat încă o dată buna colaborare dintre instituțiile locale și județene.

Evenimentul a reprezentat nu doar o competiție sportivă, ci și o oportunitate de consolidare a relațiilor interinstituționale, contribuind la promovarea valorilor de respect, cooperare și solidaritate.

La final, toți participanții au fost felicitați pentru implicare și pentru spiritul sportiv demonstrat pe parcursul întrecerii.

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