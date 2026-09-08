ISU Alba a câștigat Cupa „13 Septembrie” la minifotbal

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba a organizat competiția de minifotbal „Cupa 13 Septembrie”, eveniment dedicat marcării a 178 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii și a Zilei Pompierilor din România.
La turneu au participat șapte echipe reprezentând instituții importante din județ: Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, UM 01684, Penitenciarul Aiud, Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia și ISU Alba.
Competiția s-a desfășurat într-o atmosferă caracterizată de spirit competitiv, fair-play și camaraderie, participanții demonstrând atât abilități sportive, cât și respect reciproc.
În urma meciurilor disputate, clasamentul final a fost următorul:
Locul I – ISU Alba
Locul II – UM 01684
Locul III – Consiliul Județean Alba
Organizatorii au evidențiat faptul că disciplina, dăruirea și spiritul de echipă manifestate pe teren au confirmat încă o dată buna colaborare dintre instituțiile locale și județene.
Evenimentul a reprezentat nu doar o competiție sportivă, ci și o oportunitate de consolidare a relațiilor interinstituționale, contribuind la promovarea valorilor de respect, cooperare și solidaritate.
La final, toți participanții au fost felicitați pentru implicare și pentru spiritul sportiv demonstrat pe parcursul întrecerii.