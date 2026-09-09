Avertisment MAI pentru părinți: trendul de pe TikTok care îi poate pune pe adolescenți în pericol. „Nu trebuie să-și riște viața”

Un trend devenit tot mai popular printre adolescenți îi îngrijorează pe polițiști. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă în privința fenomenului „Urbex”, explorarea clădirilor abandonate pentru adrenalină, fotografii și like-uri pe rețelele sociale. În spatele imaginilor spectaculoase postate pe TikTok se pot ascunde însă pericole grave.

La început de an școlar, MAI le transmite părinților să fie atenți la activitățile copiilor și să discute cu aceștia despre riscurile pe care le presupune intrarea în clădiri abandonate.

Fenomenul „Urbex”, prescurtare de la „urban exploration”, a prins tot mai mult teren și în România. Adolescenții sunt atrași de fabrici părăsite, case abandonate, hoteluri sau alte clădiri care oferă decoruri spectaculoase pentru fotografii și videoclipuri.

Problema este că ceea ce pare o aventură „cool” pe TikTok se poate transforma într-un accident.

O clipă de neatenție poate avea consecințe grave

Polițiștii avertizează că astfel de clădiri pot fi într-o stare avansată de degradare. O scară se poate rupe, o podea poate ceda, iar bucăți din construcție se pot desprinde fără avertisment.

Geamurile sparte, gropile și alte elemente periculoase pot provoca, de asemenea, accidente. În anumite situații, accesul în aceste spații poate fi și interzis.

„Urbex vine de la «urban exploration» și înseamnă explorarea unor locuri abandonate: fabrici, case, hoteluri sau alte clădiri care pot părea foarte interesante pentru o aventură după școală. Doar că, dincolo de ceea ce vedem în clipurile de pe internet, aceste locuri pot ascunde scări instabile, geamuri sparte, gropi sau alte pericole”, avertizează MAI.

MAI: „Vorbește cu copilul tău. Ascultă-l!”

Autoritățile le cer părinților să nu trateze superficial acest fenomen și să discute cu adolescenții înainte ca dorința de aventură să îi ducă într-un loc periculos.

„În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l! Poate îți va spune că doar explorează, că este «cool» sau că toți fac asta”, transmit reprezentanții MAI.

Polițiștii subliniază că o clădire abandonată nu este automat un loc sigur și că unele astfel de spații pot fi instabile sau inaccesibile publicului.

Pentru câteva like-uri, adolescenții își pot pune viața în pericol

Presiunea grupului și dorința de a obține cât mai multe aprecieri pe rețelele sociale îi pot determina pe unii adolescenți să își asume riscuri pe care, în alte condiții, nu le-ar accepta.

MAI transmite un mesaj ferm: nicio fotografie și niciun videoclip nu merită riscul de a-ți pune viața în pericol.

„Cel mai important este să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor”, precizează autoritățile.

Ce trebuie făcut dacă apare o situație periculoasă

Adolescenții care își însoțesc prietenii într-un astfel de loc nu trebuie să ignore un pericol doar pentru că nu au intrat în clădire.

Dacă observă o situație care poate pune în pericol viața sau integritatea unei persoane, trebuie să apeleze 112.

Mesajul polițiștilor înainte de noul an școlar este clar: curiozitatea și dorința de aventură nu trebuie să coste siguranța unui copil.