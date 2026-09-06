Mâine, 7 septembrie, școlile își redeschid porțile pentru un nou început

Mâine, 7 septembrie, elevii, profesorii și părinții vor păși într-un nou an școlar, un moment încărcat de emoții, speranțe și așteptări. După vacanța de vară, sălile de clasă se pregătesc să primească din nou copiii și tinerii care își continuă drumul către cunoaștere și dezvoltare.

Pentru elevi, începutul școlii înseamnă noi provocări, noi lecții și oportunitatea de a acumula experiențe care le vor modela viitorul. Cei mai emoționați sunt, fără îndoială, copiii care vor intra pentru prima dată în băncile școlii, deschizând astfel un capitol important al vieții lor.

Profesorii revin la catedră cu aceeași dedicare și responsabilitate, pregătiți să îi îndrume pe elevi și să contribuie la formarea lor. De asemenea, părinții rămân parteneri esențiali în procesul educațional, oferind sprijinul și încurajarea de care copiii au nevoie.

La începutul acestui nou an școlar, transmitem gânduri bune tuturor celor implicați în actul educațional: elevilor, pentru a avea curaj, perseverență și rezultate frumoase, profesorilor, pentru a găsi inspirație și satisfacție în munca lor, iar părinților, pentru a se bucura de fiecare reușită a copiilor lor.

Noul an școlar reprezintă o nouă șansă de a învăța, de a crește și de a construi împreună un viitor mai bun prin educație.