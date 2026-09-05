Rețetă delicioasă și ușoară de Tiramisu, desertul italian care cucerește orice masă

Dacă îți dorești un desert rafinat, dar simplu de preparat, tiramisu este alegerea perfectă. Cu o cremă fină de mascarpone, pișcoturi aromate în cafea și un strat generos de cacao, acest desert italian este ideal pentru orice ocazie. Tiramisu se prepară rapid, fără coacere, și poate impresiona atât familia, cât și invitații.

Ingrediente:

500 g mascarpone

300 g pișcoturi

4 ouă

100 g zahăr

300 ml cafea tare, răcită

cacao pentru decor

Mod de preparare:

Separă gălbenușurile de albușuri. Mixează gălbenușurile cu zahărul până obții o cremă deschisă la culoare. Adaugă mascarpone și amestecă până la omogenizare. Bate albușurile spumă și încorporează-le ușor în cremă. Înmoaie rapid pișcoturile în cafeaua răcită și așază-le într-un vas. Adaugă un strat de cremă, apoi repetă operațiunea cu încă un strat de pișcoturi și unul de cremă. Presară cacao din belșug deasupra. Lasă desertul la frigider cel puțin 4 ore înainte de servire.

Secretul unui tiramisu reușit

Pentru un gust autentic, folosește ingrediente reci și nu înmuia excesiv pișcoturile în cafea. Timpul de răcire este esențial pentru ca aromele să se combine perfect și pentru a obține textura cremoasă specifică acestui desert.

Poftă bună!