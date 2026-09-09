Polițiștii din Vulcan au reținut un bărbat de 42 de ani, cercetat pentru agresiune sexuală

Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din municipiul Vulcan, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vulcan, în urma unei anchete declanșate după un apel la 112. Acesta este bănuit că ar fi abordat două minore, de 9 și 6 ani, aflate într-un parc din municipiul Vulcan.

Potrivit verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vulcan, incidentul ar fi avut loc în data de 6 septembrie 2026, în intervalul orar 14:30-15:00, într-un parc situat în municipiul Vulcan, unde bărbatul le-ar fi abordat pe cele două fete, în vârstă de 9, respectiv 6 ani, le-ar fi făcut complimente, iar ulterior ar fi atins-o pe minora de 6 ani pe față și pe păr.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor în urma unui apel la Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, efectuat de mama uneia dintre fete.

În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 8 septembrie 2026, polițiștii au dispus față de bărbat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunii de agresiune sexuală.

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Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva și urmează să fie prezentat magistraților Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.