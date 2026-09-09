Femeie de 64 de ani, salvată de pompieri și salvamontiști după o cădere în zona Râpa Roșie

O amplă intervenție de salvare a avut loc marți, 9 septembrie, în zona Râpa Roșie, unde o femeie în vârstă de 64 de ani a căzut într-o zonă dificil accesibilă.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Detașamentului de Pompieri Sebeș, care au mobilizat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și personal din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Alba.





sursa foto: ISU Alba

În urma operațiunii de căutare și salvare, femeia, care era conștientă, a fost extrasă în siguranță de echipele de intervenție. Aceasta a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, misiunea s-a desfășurat în sistem integrat, alături de personalul Salvamont Alba, intervenția fiind finalizată cu succes.