

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“

Comuna Cenade, jud. Alba anunță finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Comuna Cenade- Gradinița Cenade , finantat prin Planul National de Redresare si Reziliența, Componenta 10 – Fondul Local,

Investitia I.3 – Reabilitarea

moderata a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 1.



Obiectivul general al proiectului a vizat reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru îmbunătățirea serviciilor publice prestate in comuna Cenade , judetul Alba, in baza contractului de finanțare nr.6173/17.01.2023



Obiectivul specific a fost reprezentat de imbunatatirea serviciilor publice prestate si reabilitarea moderata a cladirilor publice din comuna Cenade- Grădinița Cenade, judetul Alba prin crearea unor conditii optime de functionare a cladirii si cresterea eficientei energetice.



Impactul investitiei: Investitia realizata contribuie la imbunatatirea serviciilor publice prestate prin reabilitarea moderata a cladirilor publice din comuna Cenade- Grădinița Cenade

precum si la cresterea eficientei energetice, in concordanță cu obiectivele asumate si la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și protecție a mediului promovate prin Planul

Național de Redresare și Reziliență.



Codul proiectului C10-I3-987

Valoarea totală a proiectului a fost în sumă de 1.021.217,66 lei inclusiv TVA, din care

valoare eligibilă din PNRR 362.049,31 lei inclusiv TVA

Proiectul a fost derulat în perioada 17.01.2023– 30.08.2026

